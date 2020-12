Terni, gli operai di Treofan e Sangemini uniti nella lotta per i posti di lavoro. Interviene la Regione

04 dicembre 2020 a

Venerdì 4 dicembre, alle 13 e 30, una delegazione di lavoratori della Treofan di Terni si recherà davanti ai cancelli della Sangemini per ricambiare la solidarietà ricevuta la scorsa settimana dagli operai della fabbrica di acque minerali. Sulla vertenza Treofan, intanto, c'è da registrare una dura presa di posizione del consiglio regionale. L’aula di palazzo Cesaroni ha, infatti, approvato all’unanimità una mozione urgente presentata dalla Lega e firmata da tutti i gruppi consiliari in cui si impegna la giunta regionale ad attivarsi, con il Governo nazionale e con tutti i parlamentari ed europarlamentari, a difesa del patrimonio occupazionale e del know how aziendale. Per il consiglio regionale è necessario chiedere al gruppo Jindal di ritirare con effetto immediato la procedura di licenziamento collettivo al fine di valutarne la legittimità e procedere all’attivazione degli idonei ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione per cessazione, per sviluppare progetti industriali volti alla ripresa produttiva dello stabilimento ternano.

