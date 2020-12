Orvieto, il Comune vince lo Smartphone d'oro. App e servizi digitali per evitare le file negli uffici

04 dicembre 2020 a

Il Comune di Orvieto con il progetto di promozione turistica “Orvieto città viva esperienza autentica” ha vinto il premio speciale Yes I Code nell’ambito della prima edizione dello “Smartphone d’oro”, il concorso ideato dall’associazione Pa Social per premiare le migliori esperienze di informazione e comunicazione digitale nella pubblica amministrazione. A vincere lo “Smartphone d’oro” fra i 63 enti pubblici in gara è stata la Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 12 i premi e le menzioni speciali di categoria assegnate tra cui il riconoscimento al Comune di Orvieto che ha vinto una suite di prodotti offerti dalla società Yes I Code che comprendono il rifacimento del sito web istituzionale, la app mobile ComunicaCity che permetterà ai cittadini di ricevere in tempo reale direttamente sullo smartphone le notizie del Comune e PrenotoPa, il servizio per prenotare l’accesso in sicurezza agli uffici comunali tramite web evitando le file e quindi anche attese e assembramenti. A ritirare virtualmente il premio, giovedì 3 dicembre, durante la cerimonia in diretta sui canali Facebook, Linkedin e You Tube di Pa Social è stata il sindaco Roberta Tardani. “Ringrazio Pa Social - ha detto - per l’opportunità che ci ha dato con questa iniziativa dello “Smartphone d’oro”, che mi auguro possa proseguire e crescere, e ringrazio la giuria tecnica per aver premiato il nostro progetto e la città di Orvieto”.

