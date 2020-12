Crisi Covid Umbria, a Perugia Milepi consegna dolci di Natale a domicilio

04 dicembre 2020 a

a

a

Panettoni, torroni e cioccolato della migliore qualità adesso arrivano direttamente a casa. Milepi, il laboratorio di Strozzacapponi, a Perugia, famoso per le sue tavolette, ha fatto della consegna a domicilio un modo per andare avanti e superare la crisi determinata dall’emergenza sanitaria. “Il nostro settore sta attraversando da marzo un periodo di grande sofferenza - racconta la titolare, Martina Meniconi - Il Covid ha fatto crollare gli ordini, nel primo quadrimestre dell’anno abbiamo perso un 56%, l’annullamento di Eurochocolate è stata per noi una vera e propria mazzata. Ora questa seconda ondata del virus si sta rivelando drammatica: noi negli anni passati avevamo molti ordini da parte di aziende per le strenne ai dipendenti, da parte di associazioni sportive ma anche bar e ristoranti. Ora tutto questo è venuto meno. Molte fabbriche hanno i dipendenti in cassa integrazione o in smart warking per cui rinunciano alle strenne, le associazioni sportive sono state costrette a sospendere la loro attività, di bar e ristoranti conosciamo tutti la situazione. C’è un problema in più, per quanto ci riguarda - aggiunge Martina - Noi ci troviamo a Corciano, per cui molte persone, anche di Perugia, non vengono per paura di incorrere in una sanzione. Da qui l’idea di portare noi i nostri dolci a domicilio”. Anche sui social Martina, insieme al compagno Daniele, spiega ai suoi clienti di sempre l’iniziativa del cioccolato che arriva direttamente a casa. E propone anche confezioni regalo per quelli che definisce “ciocco lovers”, ossia amanti del cioccolato. “Da tre anni - scrive nella pagina facebook della Milepi - abbiamo intrapreso quest’avventura: diffondere il buon umore attraverso il cioccolato”. Anche se, conservare il sorriso, in questo momento di difficoltà non è esattamente cosa da poco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.