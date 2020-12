Perugia, condannato autista dello scuolabus per violenza sessuale su una studentessa minorenne

Alessandro Antonini 04 dicembre 2020 a

E’ stato condannato a due anni di reclusione e cinquemila euro di risarcimento della parte offesa l'autista del bus, oggi settantenne ma all'epoca dei fatti 64enne, accusato di violenza sessuale su una studentessa minorenne. La sospensione della pena è stata vincolata all’effettivo risarcimento del danno.

Il pm, Giuseppe Petrazzini, aveva chiesto cinque anni e due mesi. Il collegio, presieduto dal giudice Carla Giangamboni, ha ridotto di più della metà. L’udienza è iniziata con la modifica del capo di imputazione: via la contestazione di abuso di autorità. La vittima, tredicenne all'epoca, era una delle alunne trasportate sul pullmino da casa a scuola e ritorno. Con la modifica del collegio giudicante il processo è ripartito da zero. Preside della scuola, insegnante e mamma hanno parlato confermato le prime deposizioni. I fatti risalgono al 2014.

L'uomo è difeso da Sara Pasqui Maria Chiara De Pascalis. Secondo il capo d'accusa “avrebbe molestato una tredicenne sullo scuolabus che lui guidava”, “con tanto di frasi forti (per un minore) e palpeggiamenti delle parti intime”, sostiene l'accusa. Sempre secondo le carte, “in una circostanza arrivò a toccarle il seno con violenza”. Gli abusi si sarebbero verificati alla periferia di Perugia tra il febbraio e il marzo del 2014. Madre e figlia sono parti civili rappresentate dai legali Antonio Cozza e Alessia Modesti.

La vicenda è venuta alla luce grazie ad un racconto fatto dalla ragazzina a sua madre, che aveva notato comportamenti anomali della figlia. Manifestati a scuola e in classe, anche con i compagni. L'uomo l'avrebbe anche chiamata al telefono. Prima dei fatti sono state riferite “avances” da parte dell'uomo “che nel tempo si sono trasformate in abuso”, è emerso dagli atti dell'inchiesta. La difesa continua a sostenere che l'imputato è estraneo ai fatti. non esclude il ricorso in secondo grado. “Non siamo soddisfatte”, spiega Pasqui. “Doveva esserci l’assoluzione. Non state valutate le testimonianze riferite sui fatti che secondo noi scagionano il nostro assistito”.

