Covid in Umbria, morti nelle Rsa quasi raddoppiati in 11 giorni: sono a quota 66. Cento medici contagiati e due decessi

Aumentano i morti nelle Rsa umbre. I decessi, al 2 dicembre, sono saliti a 66. Quasi raddoppiati in 11 giorni. Al 21 novembre erano 39. Attualmente sono 71 quelle che presentano soggetti positivi. Il trend dei contagi sia tra gli ospiti che tra gli operatori è in calo da due settimane. Sono 402 i positivi, di cui 46 ricoverati. Di questi 285 sono ospiti, 96 oss, 10 infermieri, 10 animatori e un medico. Sono i dati forniti dalla struttura di sorveglianza della Regione. E’ stato fatto anche il punto dei contagi tra i sanitari. I medici di base e pediatri che hanno avuto il Covid sono 100. Di questi 75 si sono negativizzati, 25 sono attualmente positivi. Due i morti: Stefano Brando, 62 anni, di Perugia, su cui è stato aperto un fascicolo della procura di Perugia, e giovedì 3 dicembre il medico spoletino Natale Mariani, di 66 anni. Per quanto riguarda il personale di Uls e ospedali, sono 749 i contagi totali, comprese tutte le figure professionali. Gli attuali positivi sono 234, i guariti 515. Sono 30 i contagi registrati attualmente in tre strutture carcerarie dell’Umbria a Perugia, Terni e Spoleto. Il commissario regionale anti Covid, Antonio Onnis, su quest’ultimo fronte ha parlato “di situazione sotto controllo” annunciando l’arrivo di quattro mila test per effettuare uno screening a tappeto.

