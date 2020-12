Cuochi d'Italia All Stars, Rosita Merli di Gubbio vola in finale grazie al friccò: voto 10 dagli chef Esposito e Barbieri

03 dicembre 2020 a

Rosita Merli vola in finale a Cuochi d'Italia All Stars. La cuoca eugubina, portacolori dell'Umbria nel cooking show in onda su Tv8 condotto dallo chef toscano Cristiano Tomei, ha infatti superato in semifinale Marzia, concorrente della Sardegna, conquistando così il diritto di disputare la sfida per il titolo di campione dei campioni, che in caso di successo porterà Rosita ad aggiudicarsi il montepremi di 10.000 euro. La titolare del ristorante Osteria del Bottaccione ha saputo deliziare i due giudici del programma, Gennaro Esposito e Bruno Barbieri, con la sua specialità, il friccò di pollo e maiale.

Dall'altra parte Marzia ha cucinato un piatto tradizionale sardo, la sa cardula. Rosita ha voluto a tutti i costi la vittoria: "Mi chiamano la maestra del friccò, se non dovesse piacere mi dispiacerebbe", ha confidato. E così tra una battuta e l'altra ("Quello che ho ottenuto nella vita l'ho guadagnato tutto", ha rivelato al conduttore Tomei), Rosita si è presentata davanti ai giudici con il suo friccò, che ha ottenuto il voto 10 da entrambi i giudici. In finale la cuoca portacolori dell'Umbria se la vedrà contro Jessica, concorrente della Toscana. Appuntamento sempre su Tv8 con Cuochi d'Italia All Stars.

