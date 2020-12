Gualdo Tadino, paura per una bambina di un anno e mezzo rimasta chiusa in auto

03 dicembre 2020 a

Momenti di panico nel parcheggio di una scuola dell'infanzia a Gualdo Tadino. Una bambina di un anno e mezzo è rimasta chiusa dentro un'auto parcheggiata poco prima dalla mamma, che si era allontanata un attimo per andare a riprendere l'altro figlio all'asilo. La macchina rimasta in moto si è chiusa accidentalmente con la bambina dentro. Presa dal panico la donna ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco di Gaifana e tutto fortunatamente si è risolto per il meglio. L'unica rimasta calma è stata proprio la bimba che non si è accorta della gravità della situazione. Forse si è anche divertita a vedere tutta l'attenzione concentrata su di lei.

