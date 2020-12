Ztl in centro, varchi aperti fino al 6 gennaio

04 dicembre 2020 a

Zona a traffico limitato in centro storico a Foligno aperta dalle 18 alle 24 del 6 gennaio 2021. Il sindaco, Stefano Zuccarini, con ordinanza numero 431 del 3 dicembre, ha prorogato le disposizioni in scadenza nella serata di ieri, motivando la scelta sulla base dell’emergenza sanitaria in atto e con la volontà di favorire l’accesso della clientela agli esercizi commerciali, già penalizzati dagli effetti delle norme prodotte a causa della pandemia. Il testo dell’ordinanza proroga la disattivazione dei varchi, “nonché dei divieti di circolazione in via Cairoli, via Mazzini con direzione Piazza Matteotti, via San Giovanni dell’Acqua all’altezza dell’intersezione con via Isolabella, via XX Settembre all’altezza dell’intersezione con piazza San Giacomo e via Garibaldi”.

