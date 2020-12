Nasce un nuovo gruppo consiliare, i Democratici per Città di Castello

04 dicembre 2020 a

a

a

Cambia ancora la geografia del consiglio comunale di Città di Castello. Il mega gruppo misto composto sino a lunedì 30 novembre da ben 7 consiglieri comunali.

Colpo di scena in consiglio comunale, la maggioranza perde un altro consigliere Al momento il gruppo misto resta composto da Rigucci ex Lega e Gasperi ex M5S. Infatti i consiglieri Filippo Schiattelli e Luigi Bartolini, già nel misto hanno costituito il gruppo “Civici per Città di Castello” annunciandolo direttamente durante l’ultimo consiglio con la nomina di Schiattelli capogruppo. Ieri i tre consiglieri comunali, Gaetano Zucchini, Luciano Domenichini e Vittorio Massetti, precedentemente confluiti nel Gruppo Misto, hanno depositato l’atto di costituzione di un nuovo gruppo consiliare, denominato, “Democratici per Città di Castello”, capogruppo, Gaetano Zucchini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.