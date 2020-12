Assisi, smascherato dalle telecamere un furbetto dei rifiuti: multa da 250 euro

03 dicembre 2020 a

a

a

Continua l'azione di controllo sui casi di persone che abbandonano rifiuti lungo le strade di Assisi e comprensorio. Un fenomeno quello dei furbetti dei rifiuti purtroppo molto difficile da estirpare, malgrado i controlli portati avanti dalla polizia locale. Da qualche tempo, di solito di mattina presto, nella zona di via Cristoforo Cecci a Santa Maria degli Angeli, venivano lasciati sacchi di rifiuti non differenziati in prossimità dell’intersezione stradale. Su disposizione del comandante Antonio Gentili, la polizia locale ha intensificato i controlli e mediante le immagini registrate da una fototrappola è stato possibile risalire all’autore che è stato sanzionato con 250 euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.