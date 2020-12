Supermercato Emi, a Gubbio la spesa online in tutta sicurezza: una bella comodità

03 dicembre 2020 a

In questi giorni nei quali l’attenzione nel seguire le buone regole di distanziamento è divenuto fondamentali Il supermercato Emi di Gubbio, attraverso il portale Così Comodo, lancia il nuovo servizio della spesa on line con il quale si è liberi di fare la spesa in ogni momento e di ritirarla senza attesa nel giorno e orario scelto.



Il servizio di spesa online “clicca e ritira” offre la comodità di effettuare la spesa da casa o da una qualsiasi postazione ove si abbia PC, smartphone o tablet, scegliere con tutta tranquillità gli acquisti che si vogliono fare e fissare il ritiro nel giorno e nella fascia oraria più congeniale.

La spesa potrà essere ritirata nel punto vendita EMI Gubbio in via della Piaggiola tutti i giorni della settimana scegliendo giorno ed orario del ritiro direttamente dal sito, e si potrà pagare online o in negozio con carta di credito.



“La partenza della spesa on line presso il supermercato EMI di Gubbio è l’ultima di una serie di attivazioni del servizio che hanno coinvolto i supermercati Emi in Umbria e di altre regioni del centro Italia. Questo nuovo progetto che vuole essere un segnale di ulteriore vicinanza alla comunità nelle quali siamo presenti .– ha dichiarato Giancarlo Paola, Amministratore Delegato di GMF Grandi Magazzini Fioroni-Fare la spesa in tranquillità, scegliendo il meglio delle specialità territoriali e il giorno più comodo per ritirarla, è un servizio che crediamo possa contribuire a vivere con maggior serenità questo momento e comunque costituire una bella comodità anche per il futuro”



Nel fare la spesa online si può scegliere fra oltre mille referenze, le stesse che si troverebbero recandosi fisicamente nel supermercato, compresi freschi e freschissimi: frutta, verdura, carne, pesce, salumi e formaggi, preparati come se ci si trovasse di fronte al banco servito. La capacità di interpretare i bisogni dei clienti, di creare valore attraverso un costante miglioramento dell'offerta, pur con la competitività su prezzi e promozioni, hanno fatto di EMI un’insegna leader nel suo territorio.

