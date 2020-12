Covid in Umbria, 289 nuovi positivi, 15 morti e 598 nuovi guariti in un giorno. L'Rt medio si attesta a 0,71

Ale. Ant. 03 dicembre 2020 a

a

a

Sono 289 i nuovi positivi in Umbria riscontrati su su 3.508 tamponi effettuati in un giorno alla data del 3 dicembre. E' dell'8,2% il tasso di incidenza. Sono 598 i nuovi guariti. In base all'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità l'Rt umbro si attesta allo o,71 sugli ultimi 14 giorni. Sono 15 i nuovi decessi. Calano di sei unità i ricoveri ordinari e di otto quelli in terapia intensiva. Sono 8.688 i soggetti in isolamento. Il dato è stato fornito dal direttore regionale sanità, Claudio Dario, durante la conferenza stampa di presentazione dei dati umbri sulla seconda fase del contagio. Confermata la tendenza in calo della curva epidemica in Umbria, anche grazie ai provvedimenti restrittivi promossi dal governo e dalla regione. Nel raffronto tra prima e seconda fase è stato calcolato che il numero di positivi nella seconda ondata è stato di circa dieci volte superiore alla prima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.