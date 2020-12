Terni, vigili del fuoco in allerta per l'emergenza Covid. Eseguiti più di 400 interventi di soccorso al mese

03 dicembre 2020 a

a

a

Venerdì 4 dicembre ricorre la festività di Santa Barbara e mai come quest’anno i vigili del fuoco si sono affidati alla loro Santa protettrice per superare nuovi e difficili momenti. Ed è proprio a causa dell’emergenza Covid-19 che quest’anno i vigili del comando provinciale di Terni, come tutti i loro colleghi Italiani, festeggeranno in maniera sobria e contenuta la loro patrona. La ricorrenza sarà celebrata soltanto con un rito religioso presso il duomo di Terni dal vescovo monsignor Giuseppe Piemontese, in forma ristretta, alla presenza del comandante provinciale, Giancarlo Cuglietta, del prefetto di Terni Emilio Dario Sensi, del sindaco Leonardo Latini e del comandante del polo di mantenimento armi leggere, generale di brigata Vincenzo San Filippo. Quest’anno i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni hanno effettuato fino ad oggi circa 4.500 interventi per soccorso tecnico urgente. Capitolo a parte e nota dolente di questo 2020, i numerosi interventi nell’ambito delle attività di protezione civile per l’emergenza pandemica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.