Perugia, ladro seriale arrestato dopo un inseguimento a piedi per le vie del centro storico

03 dicembre 2020 a

Ladro incallito catturato dalla polizia di Perugia dopo un inseguimento per le vie del centro storico. E' finito agli arresti un cittadino tunisino 44enne che, nonostante fosse già sottoposto a misure cautelari non detentive, aveva continuato a perpetrare numerosi reati, soprattutto contro il patrimonio nella zona dell’acropoli. L'uomo - fa sapere la questura di Perugia - era già stato arrestato nel mese di ottobre in flagranza di reato da parte dei poliziotti del centro storico per il furto di un borsello contenuto all’interno di un furgone. A seguito dell’emanazione del provvedimento di cattura da parte del Gip, i poliziotti della squadra volante, diretti dal commissario Monica Corneli si sono messi subito alla ricerca del cittadino tunisino battendo tutte le zone da quest’ultimo abitualmente frequentate, con particolare riferimento al centro storico. Quando l'hanno rintracciato nell'acropoli, l'uomo si è dato alla fuga nei vicoli. Gli agenti lo hanno bloccato con una manovra "a tenaglia": gli hanno bloccato le vie di fuga e l''hanno arrestato. Il 44enne aveva con sé un taglierino e di un paio di scarpe da donna. Oltre ad essere stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione, il tunisino è stato portato in carcere in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare.

