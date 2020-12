Terni, ambulanza con una bambina a bordo si scontra con un'auto vicino a un incrocio

03 dicembre 2020 a

A Terni, nel corso della serata di mercoledì 2 dicembre, un’ambulanza, con una bambina a bordo, si è scontrata con un’autovettura. L’incidente stradale si è verificato nei pressi dell’incrocio tra via Menotti Serrati e viale Filippo Turati. Nulla di grave per le persone coinvolte, a cominciare dalla piccola paziente che si trovava all'interno del mezzo di soccorso. Quest’ultimo, dopo l’incidente, ha così potuto riprendere la sua marcia verso l’ospedale Santa Maria. I conducenti dei due veicoli si sono accordati sulle cause dello scontro e hanno quindi sottoscritto il Cid di fronte agli agenti della polizia locale che in precedenza erano intervenuti sul posto.

