Covid in Umbria, arrivati i primi pezzi del terzo ospedale da campo: allestimento vicino alla struttura dell'esercito

Sono arrivati i primi pezzi del nuovo ospedale da campo di Perugia.

Il terzo su scala regionale, dopo quello dell’Esercito al Santa Maria della Misericordia, da 37 posti, e quello della Cri all’ospedale di Terni, da 20 posti, ampliabili a 24. Si tratta della struttura acquistata, con gara pubblica, dalla Regione dell’Umbria e pagata con i tre milioni di euro messi sul piatto appositamente per questo progetto dalla Banca d’Italia. Dopo mesi di ritardi e di stop and go sulle gare d’appalto, sono approdati sempre all’ospedale Perugia, parcheggio Taramelli, quattro container, due tende e le pedane per gli allacci. La struttura sorgerà nella stessa area dove è già allestito l’ospedale militare, davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. La ditta affidataria dell’appalto, l’Althea - seconda in graduatoria, subentrata dopo l’impossibilità di garantire i tempi di consegna da parte della Emergency solutions - ha inviato l’ultimo cronoprogramma: la data finale di montaggio, collaudo in corso d’opera e sanificazione di tutta l’impiantistica, per accogliere i primi pazienti, è fissata per il 22 dicembre, fanno sapere dalla Prociv regionale.La struttura prevede al massimo dell’estensione 12 posti letto di terapia intensiva, 16 di semi intensiva e 10 di degenza Covid. La data di consegna definitiva, dopo le ultime interlocuzioni, era per il 17 dicembre. Poi vanno considerati i tempi di montaggio e collaudo. Si arriva così a tre giorni dal Natale. Sull'ospedale da campo deliberato il 22 aprile scorso ci sono ritardi accumulati nel tempo. Su tutti lo stop forzato per gli esposti alla Corte dei conti, con la magistratura contabile che ha chiesto chiarimenti scritti alla Regione. Poi il decreto Rilancio in piena estate che ha previsto l'esenzione dell'Iva. Gli uffici umbri hanno dovuto quindi rivedere il piano economico in corsa: si sono resi disponibili 650 mila euro in più del previsto. Così si è arrivati al bando a metà settembre e ai menzionati problemi di consegna della ditta prima classificata sulle due manifestazioni di interesse selezionate. La Regione conferma che verrà allestito in vista della terza ondata Covid che potrebbe coincidere, tra gennaio e febbraio, con il picco dell’influenza stagionale. Al momento i 37 posti - 34 di degenza Covid e tre di semintensiva - dell’ospedale dell’Esercito sono occupati da 18 pazienti. Più della metà cioè sono vuoti. I 24 posti potenziali della tenda Cri di Terni a ieri erano tutti vuoti. Dal 23 novembre sono stati presi in carico complessivamente 10 pazienti nella tenda a pressione negativa utilizzata come area Covid del pronto soccorso. Per la messa in funzione del terzo ospedale da campo, in caso di malaugurata necessità, va ancora sciolto il nodo rianimatori e infermieri. Mancano nel numero sufficiente per attivare tutti i posti previsti. Per questo la Regione ha chiesto un supporto, nel caso in cui la pressione sugli ospedali tornasse a crescere, ad Esercito e Croce rossa anche per la fornitura del personale medico-sanitario.

