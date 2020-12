Terni, giovane armato di pistola rapina un centro benessere. Si scatena la caccia all'uomo

02 dicembre 2020 a

A Terni, nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 dicembre, una rapina a mano armata è stata messa a segno in via Campomicciolo in un centro benessere. Un giovane, con il volto parzialmente coperto ed armato di pistola, è entrato nell'attività commerciale e dietro la minaccia del revolver si è fatto consegnare il contenuto della cassa, in via di completa quantificazione, ma di poche centinaia di euro, per poi darsi alla fuga. Non si conoscono la direzione e il mezzo usato dal bandito. Sul posto sono immediatamente intervenuti I carabinieri del comando compagnia di Terni per gli accertamenti anche tecnici e le indagini di competenza.

