Scuola, Istituto San Francesco: studenti al centro del percorso didattico

L’arrivo della seconda ondata ha messo a dura prova gli studenti che seguivano le lezioni in presenza, quando nell’applicazione dei regolamenti del DPCM, sono stati inseriti nei programmi di didattica a distanza;

I cambiamenti spesso vengono vissuti come ostacoli, ma con la giusta guida possono essere superati, se non addirittura diventare dei punti di forza.

In questo caso diventa fondamentale, e ancora di più in una scuola, creare un’ambiente rassicurante, di confronto e a volte anche di vero conforto.

L’Istituto San Francesco, leader per il conseguimento del Diploma di Stato e recupero anni scolastici, in tutti gli indirizzi di studio, da circa venti anni offre la possibilità di seguire le lezioni online, in quanto molti studenti sono anche lavoratori o sportivi professionisti.

L’obiettivo dell’Istituto San Francesco è sempre stato quello di abbattere le distanze fisiche ed aiutare i ragazzi a socializzare anche in un ambiente nuovo quale è quello dell’aula virtuale.

Chiedendo alla direttrice dell’Istituto Sara Bacelli come hanno ovviato a questo periodo di emergenza sanitaria e quindi di tensione emotiva, molto soddisfatta ci risponde che hanno potenziato il servizio di Tutoring: inserendo una nuova figura che si dedica esclusivamente al servizio motivazionale e di assistenza didattica, perché ogni singolo studente ha una sua storia e pertanto esigenze differenti e va accompagnato in questo suo percorso.

Gli studenti sono molto più sereni. Il Tutoring di qualità è stato sempre un servizio di punta dell’istituto San Francesco, che guida lo studente nel percorso didattico, nel districarsi tra le varie materie, le lezioni on line e altro materiale formativo, ma aggiungere una persona con voce pacata e rassicurante che comunica loro che insieme ce la si può fare, che appena incontrano delle difficoltà nello svolgere i compiti, li assiste e li aiuta a svolgerli, e a dissipare ogni dubbio è stato sicuramente

un punto in più per il nostro già eccellente servizio di customer care.

Questo è un periodo difficile per tutti riferisce la direttrice Bacelli, le difficoltà si gestiscono soprattutto a livello emotivo, e posso garantire con assoluta certezza, che l’Istituto San Francesco sa offrire il meglio del corpo docente, che già da decenni era abituato alla docenza online, e il meglio del tutoring, sempre pronto a dissipare ogni dubbio degli studenti e ad offrirgli un supporto emotivo importante che con serenità e preparazione li accompagna al raggiungimento dell’obiettivo comune che è il Diploma di Stato, e non a caso si ottiene dopo il superamento delle prove di esame denominate non a caso di “maturità”.

