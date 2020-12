Terni, è morto don Fernando Benigni. Era positivo al Covid. Fu cappellano delle Acciaierie e missionario in Africa

Antonio Mosca 02 dicembre 2020 a

a

a

Terni in lutto per don Fernando Benigni, l’ex parroco della chiesa di San Giovannino che da alcuni anni abitava in una casa di riposo per religiosi a Sacrofano, in provincia di Roma. La notizia della sua morte si è diffusa nel corso del pomeriggio di mercoledì 2 dicembre. Da tempo le sue condizioni di salute si erano aggravate. Dopo un ictus è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma dove è emerso che era anche positivo al Covid. Don Fernando è stato per anni cappellano delle Acciaierie ai tempi della visita di Papa Giovanni Paolo II a Terni. Originario di Guadamello di Narni, fu anche il promotore della missione diocesana di Ntambue, in Congo. Aveva 78 anni ed è stato un importante punto di riferimento per intere generazioni di ternani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.