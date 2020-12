Covid in umbria, 278 nuovi contagi e 10 morti. Record di guariti e crollo dei ricoveri, giù gli attualmente positivi

AleAnt 02 dicembre 2020 a

Sono 278 i nuovi positivi in Umbria, dato aggiornato al mattino del 2 dicembre. Dato in crescita (+93%) rispetto al dato del giorno precedente, quando i contagi erano 144. I nuovi tamponi sono stati 4.015. Dieci i morti nelle ultime 24 ore. Ma il dato rilevante è quello dei nuovi guariti: sono stati 865. E' record. Calo importante, di 21 unità in un solo giorno, anche dei ricoveri ordinari di pazienti Covid, che scendono a quota 405. Giù di due le terapie intensive: sono 62 al momento quelle occupati da soggetti contagiati. In ribasso anche gli isolamenti, che si attestano a 8.688. Scendono a 7.083 gli attualmente positivi. Anche qui dato record: -597 unità in un giorno.

