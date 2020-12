Acquasparta, camionista di 51 anni trovato morto all'interno del suo tir in sosta. Inutili i soccorsi

02 dicembre 2020 a

a

a

Ha lasciato il motore del proprio tir acceso tutta la notte, cosa che ha messo in allarme alcuni tra i gestori ed i frequentatori di un’area di servizio sulla E45 all’altezza di Acquasparta in direzione nord. Questi ultimi si sono quindi avvicinati al mezzo pesante, nella mattina di mercoledì 2 dicembre, e hanno intravisto il corpo di un uomo sdraiato sul letto posto nella cabina del mezzo di trasporto che, malgrado i vari tentativi di attirarne l’attenzione, non si svegliava. L’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri del posto ha consentito di ritrovare l’uomo, 51 anni, originario della Polonia, ormai deceduto per cause naturali, riverso nel lettino della cabina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.