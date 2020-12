Covid in Umbria, seconde e terze medie restano chiuse. Tar respinge il ricorso dei genitori: "Prevalenti esigenze sanitarie"

Ale. Ant. 02 dicembre 2020 a

Seconde e terze medie restano chiuse secondo il Tar. Il Tribunale amministrativo dell'Umbria ha respinto la richiesta di sospensiva contro l'ordinanza della Regione. Richiesta di sospensiva presentata da oltre 700 genitori umbri che chiedevano la riapertura da subito delle lezioni in presenza delle seconde e terze medie del cuore verde. Il presidente del Tribunale amministrativo regionale, Raffaele Potenza, ha respinto l'atto allegato al ricorso contro l'ordinanza 75 del 27 novembre per cui le attività didattiche per le scuole secondarie di primo grado si svolgono a distanza. E' stato perpetrato, secondo i genitori ricorrenti, "un grave pregiudizio educativo" per gli studenti costretti alla didattica distanza. A parte le prime medie, come detto, che da lunedì scorso sono tornate in presenza.. Da qui la richiesta di riapertura immediata anche per seconde e terze. Il giudice amministrativo ha detto no, con apposito decreto, pubblicato mercoledì 2 dicembre, specificando che "nel bilanciamento degli interessi contrapposti appare prevalente quello, di natura urgente e eccezionale, di assicurare con ogni misura prevista dalla normativa il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'ordinanza". Ossia rallentare la crescita dell'epidemia e tutelare la salute pubblica

