Terni, è morto a 56 anni per Covid l'avvocato Proietti. Era ricoverato da settimane in ospedale

Cordoglio in città per la scomparsa dell'avvocato Massimo Proietti avvenuta mercoledì 2 dicembre. Il legale aveva 56 anni ed era uno dei più noti penalisti di Terni. E' stato ucciso dal Covid da cui era stato contagiato da alcune settimane. Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi tanto da richiederne il ricovero in terapia intensiva dove ha lottato per giorni. Purtroppo le cure a cui è stato sottoposto si sono rivelate inutili. L'avvocato Proietti, tra l'altro, era stato l'avvocato della famiglia di David Raggi, il giovane ternano ucciso da un immigrato ubriaco. Come avvocato della Ternana aveva seguito il passaggio da Longarini a Bandecchi ed era presidente onorario del Massa Martana. Dolore per la scomparsa del legale viene espresso anche dall'Ordine degli avvocati di Terni. Lascia la moglie Roberta e il figlio Leonardo.

