Terni, anziano aggredito e perseguitato: condannata una giovane coppia

L'indagine condotta dalla squadra volante. Pena di due anni e cinque mesi, senza sospensione, per un 32enne, inflitti un anno e otto mesi a una 25enne

02 dicembre 2020 a

a

a

Sono stati condannati dal tribunale di Terni in composizione monocratica (giudice Dorita Fratini) i due ternani, un uomo e una donna, che avevano messo in atto una sorta di persecuzione nei confronti di un anziano, un 74enne pensionato.

Da quanto ricostruito nell’indagine condotta dalla squadra volante di Terni, coordinata dal pm Marco Stramaglia, i fatti sono relativi all’arco temporale tra l’ottobre del 2018 e il febbraio del 2019. La coppia, già nota alle cronache cittadine - il 32enne S.R. e la 25enne A.C. – avrebbe letteralmente preso di mira l'anziano, a partire da un episodio del 30 ottobre del 2018 in via Cesare Battisti, quando il 74enne si era rifiutato di consegnare alcuni spiccioli chiesti con insistenza. I due lo avevano così scaraventato a terra, con conseguente frattura di una spalla. Pochi giorni dopo i la stessa coppia lo aveva nuovamente incontrato in corso Tacito e l'anziano si era dovuto nascondere in una gioielleria dove era stato 'salvato' dal titolare e dall'intervento dei carabinieri. Poi, nel febbraio del 2019, l'ultimo episodio che aveva portato - a seguito delle indagini della polizia di Stato - all'applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla vittima.

La sentenza emessa dal tribunale di Terni è stata di 2 anni e 5 mesi di reclusione, senza sospensione, per il 32enne, mentre la 25enne è stata condannata invece ad 1 anno e 8 mesi, pena sospesa. Il tribunale ha riconosciuto alla vittima, parte civile attraverso l'avvocato Gianluca Muzi, una provvisionale di 5 mila euro - da liquidare in solido fra i due imputati - con la restante parte da stabilire in sede civile. In aula il pm Cinzia Casciani aveva chiesto una condanna a 2 anni per il 32enne e ad 1 anno e 10 mesi per la 25enne. Scontato l'appello da parte dei legali difensori dei due, gli avvocati Massimo Oreste Finotto e Mara Provantini. I due erano accusati di atti persecutori e violenza privata, mentre il solo 32enne doveva rispondere anche del reato di lesioni personali.

Anziano perseguitato, coppia di giovani a processo

Chiede una sigaretta, ma al rifiuto si scaglia con calci e pugni contro due uomini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.