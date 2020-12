L'annuncio di Conte: "Il G20 del 2021 in Umbria"

La presidenza del Consiglio ufficializza il programma dell'evento mondiale e tra i luoghi scelti per gli eventi speciali c'è il Cuore Verde d'Italia

Il prossimo G20, quello del 2021 e della presidenza italiana, vedrà svolgersi alcuni dei suoi appuntamenti più importanti in Umbria. L'annuncio è stato fatto direttamente da Palazzo Chigi nella tarda serata del primo dicembre 2020, primo giorno proprio della presidenza italiana del G20. Nessuna notizia e nessun commento, al momento, invece, da parte della Regione Umbria e delle altre istituzioni locali nonostante il Governo spieghi che il programma sia già in fase avanzata di definizione.

L'Umbria - spiega la Presidenza del Consiglio in un comunicato ufficiale - è stata per svolgere "eventi speciali" inseriti nel programma ufficiale. "Negli eventi speciali, di alto profilo - si legge nel documento -, saranno affrontate materie specifiche e che vedranno il coinvolgimento di altre realtà territoriali del Paese. In particolare, saranno dedicati ai grandi temi dell’agenda globale, ad esempio la tutela della salute e la sostenibilità, l’empowerment femminile, l’innovazione e la ricerca, la lotta alla corruzione. Il calendario di questi appuntamenti è in fase di avanzata definizione. Verranno coinvolte, fra le altre, la Lombardia, la Liguria, il Piemonte, l’Emilia-Romagna, l’Umbria, l’Abruzzo, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna. Uno sforzo corale - sottolinea palazzo Chigi - che vedrà come protagonisti città, borghi, scuole, università, eccellenze italiane".

Ma ecco il testo completo del comunicato della Presidenza del Consiglio:

"Il primo dicembre 2020 è cominciata ufficialmente la Presidenza italiana del G20.

Il calendario prevede lo svolgimento di numerose riunioni ministeriali, cui va aggiunto il Vertice dei Leader a Roma il 30-31 ottobre 2021, e di numerosi ‘eventi speciali’.

Gli appuntamenti ministeriali e gli ‘eventi speciali’, che copriranno gran parte del territorio nazionale, avranno inizio nel mese di maggio.

Il calendario delle ministeriali si articola secondo il seguente schema:

Cultura-Turismo a Roma, 3-4 maggio.

Lavoro-Istruzione a Catania, 22-23 giugno.

Esteri-Sviluppo a Matera con sessione ad hoc sulla Cooperazione allo Sviluppo a Brindisi, 28-30 giugno.

Economia e Finanze a Venezia, 9-10 luglio.

Ambiente-Clima-Energia a Napoli, 22-23 luglio.

Innovazione e Ricerca a Trieste, 5-6 agosto.

Salute a Roma, 5-6 settembre.

Agricoltura a Firenze, 19-20 settembre.

Commercio internazionale a Sorrento, 5 ottobre.

Segmento ministeriale congiunto MEF-Salute in occasione del Vertice finale del 30-31 ottobre a Roma.

Si terrà inoltre il 26 agosto una Conferenza ministeriale internazionale sul women’s empowerment. Il luogo di svolgimento sarà definito a breve.

Eventi speciali

Si tratta di una serie di eventi di alto profilo in cui saranno affrontate materie specifiche e che vedranno il coinvolgimento di altre realtà territoriali del Paese.

In particolare, gli ‘eventi speciali’ saranno dedicati ai grandi temi dell’agenda globale, ad esempio la tutela della salute e la sostenibilità, l’empowerment femminile, l’innovazione e la ricerca, la lotta alla corruzione.

Il calendario di questi appuntamenti è in fase di avanzata definizione. Verranno coinvolte, fra le altre, la Lombardia, la Liguria, il Piemonte, l’Emilia-Romagna, l’Umbria, l’Abruzzo, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna. Uno sforzo corale che vedrà come protagonisti città, borghi, scuole, università, eccellenze italiane.

Oltre a guidare i lavori del G20, l’Italia nel 2021 sarà partner del Regno Unito nella COP26 sui cambiamenti climatici. L’incontro preparatorio della Conferenza, la cosiddetta PreCop, e il connesso evento Giovani si svolgeranno a Milano, rispettivamente il 30 settembre-2 ottobre e il 28-30 settembre.

Nell’ambito del G20, l’Italia, inoltre, ospiterà un ulteriore evento di straordinaria importanza in un anno che vedrà il nostro Paese ancora più del solito al centro delle questioni globali: in collaborazione con la Commissione Europea, il prossimo 21 maggio si terrà a Roma il Global Health Summit, che ha l’obiettivo di affrontare le principali sfide connesse all’emergenza sanitaria con un approccio sinergico."

