Umbria, l'epidemiologo: "Valutare il modello Bolzano e non buttare il vantaggio guadagnato. Contact tracing e individuazione degli asintomatici"

“Il dato è di oggi (ieri, ndr) certamente positivo, e, in generale, andremo incontro a dati buoni, almeno per un po’. Ma non possiamo solo gioirne. Dobbiamo guardare al futuro ed evitare di fare come in estate. Dobbiamo investire davvero questo tempo. Ripartendo dal contact tracing e dall’individuazione degli asintomatici”. A parlare è il professor Fabrizio Stracci, direttore del Dipartimento di igiene e prevenzione. L’epidemiologo che già prima di Governo e Regione aveva invocato un lockdown, adesso invita a individuare “una strategia” che non ci faccia perdere, di nuovo, il vantaggio guadagnato, con tanti sacrifici.

Ma come? “Ad esempio guardando con molta attenzione all’esperienza di screening a tappeto della Provincia di Bolzano. Secondo me è un’azione che andrebbe valutata. Ma non è l’unica, e ovviamente andrebbe coordinata anche magari con le Regioni confinanti e si dovrebbe poter fare un uso più aggressivo del tampone antigenico. Il problema è che non vedo strategie a lungo termine. Il più propositivo è Crisanti. E invece, servono, ora più che mai”.

Secondo il professore dunque, oltre al modello Bolzano vanno “immediatamente annientati i cluster con contact tracing e test a tappeto. Cioè tamponi anche agli asintomatici. Solo in questo modo si mappano davvero i focolai e si riesce a tenerli sotto controllo”. Non solo, per l’epidemiologo servono regole più stringenti ovunque: “Mi spiego meglio: ci sono luoghi ipercontrollati come ad esempio le scuole. Altri nulla.Invece va verificato tutto, anche la pausa caffè in cui magari ci si rilassa. Adesso noi sappiamo davvero se gli infettati scolastici lo abbiano preso fuori o dentro i plessi? Molto spesso no. Così come non lo sappiamo per gli ospedali. Ci servirebbero anche informazioni più dettagliate. Ma si può ripartire da qui”. Modello Bolzano, regole stringenti ovunque e cluster mappati in tempo reale. E, proprio per questo ultimo aspetto, adesso è possibile farlo. I 150 studenti di medicina dell’Università di Perugia infatti, guidati dagli esperti specializzati e specializzandi in igiene e medicina preventiva che già facevano questo importante lavoro sono riusciti a rimettere in pari le indagini epidemiologiche che erano indietro di settimane. “Hanno fatto un lavoro enorme”, aggiunge Stracci. L’epidemiologo infine asupica una “analisi attenta” sulla mortalità. “Ci sono stati anche interessamenti di Rsa non vorrei fosse accaduto come in Lombardia”

