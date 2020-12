Perugia, agente di scorta di Amanda Knox assolto dall'accusa di violenza sessuale in carcere. Lo aveva denunciato una vigilessa

Fra. Mar. 02 dicembre 2020 a

a

a

Assolto per non aver commesso il fatto. Finisce così il processo a carico dell’ex vice comandante della polizia penitenziaria del carcere di Capanne, Raffaele Argirò,noto anche alle cronache per essere stato l’agente che spesso scortava Amanda Knox. La sentenza di assoluzione è stata emessa ieri dopo che il pm aveva chiesto una condanna a tre anni e otto mesi.

L’ex comandante era alla sbarra per una brutta accusa di violenza sessuale aggravata per cui si era sempre proclamato innocente. era stato denunciato da una vigilessa di Milano che lo accusava di averla costretta a subire una una decina di episodi di violenza che aveva detto di aver subito in cella tra il 2006 e il 2007 quando era detenuta a Perugia. La denuncia era arrivata dopo l’assoluzione di Knox, che aveva parlato di lui dicendo che “era fissato col sesso e voleva sapere con chi avessi avuto rapporti e cosa mi piacesse fare sotto le lenzuola”. Anche il processo era iniziato diversi anni dopo e aveva subito diversi stop a causa del cambio dei giudici. Argirò, che era andato in pensione poco dopo la denuncia, era difeso dagli avvocati Daniela Paccoi e Silvia Egidi. La donna invece era assistita dall’avvocato Mario Tedesco.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.