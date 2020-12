Perugia, Walter Orlandi assolto dall'accusa di abuso d'ufficio

Fra. Mar. 02 dicembre 2020 a

Assolto perché il fatto non costituisce reato. L’ex direttore regionale della sanità, Walter Orlandi, incassa un altro successo nel caso Pioppo. Ieri infatti, in accoglimento della richiesta di assoluzione predibattimentale presentata dal suo legale, Franco Libori, è stata emessa questa sentenza che potrebbe mettere la parola fine ad una questione per cui si è anche pronunciata la Corte dei Conti escludendo qualsiasi profilo di danno erariale. Sia in primo che in secondo grado. Anzi, la magistratura contabile aveva stabilito che con le nomine, per la Procura illegittime, alla dottoressa Pioppo, in realtà Orlandi aveva fatto anche risparmiare l’azienda ospedaliera di Perugia, a quel tempo diretta da lui.

In particolare, secondo in il pm, Paolo Abbritti Orlandi avrebbe favorito la carriera della dottoressa Manuela Pioppo”in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa” “procurandole un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno all'erario di euro 109. 512 a titolo di corrispettivi indebitamente erogati”.

Nella prima memoria presentata dall’avvocato, Franco Libori, viene spiegato che non vi fu alcun abuso d’ufficio e che “nel merito- si legge - , in ogni caso, il dottor Orlandi non ha compiuto alcuna violazione di legge, non

ha procurato alcun vantaggio ingiusto patrimoniale alla dottoressa Pioppo ed ha agito correttamente ed in ogni caso senza alcun dolo intenzionale”.

Lo stesso legale ieri ha espresso profonda soddisfazione per la decisione adottata dai giudici. Orlandi resta invece ancora indagato per concorsopoli. Anche per lui i pm hanno chiesto il processo.



