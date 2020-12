Umbria, oggi numeri ottimi: appena 144 positivi su 4.376 tamponi: l'incidenza scende al 3,2%. In diminuzione anche i ricoveri

Fra.Mar. 01 dicembre 2020 a

Solo 144 nuovi positivi su ben 4.376 tamponi analizzati. I numeri della pandemia del bollettino di martedì primo dicembre in Umbria sono molto buoni. L'incidenza dei positivi infatti è di appena 3,2 %, quando non più di tre settimane fa si arrivava anche sopra il 20%. Cifre confortanti che insieme a quella dei guariti, ben 691, contiene la somma degli attualmente positivi a 7.680. Solo la scorsa settimana erano oltre 12mila. Numeri ottimi anche quelli relativi alla parte ospedaliera: oggi infatti il saldo tra nuovi ricoveri, decessi e dimissioni fa segnare un confortante meno 6, con un totale di attualmente degenti di 426 di cui 64 in terapia intensiva ( un in meno del giorno prima). Purtroppo anche nell'ultimo bollettino emergono altri 8 decessi, che fanno arrivare la conta dei morti a 415.

