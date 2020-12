7Cervelli, Okkupèto: anticipazioni della puntata di mercoledì 2 dicembre. Ospiti e scherzi: il programma su questo sito

01 dicembre 2020 a

Appuntamento domani sera, mercoledì 2 dicembre 2020 alle 23.30, con la seconda la seconda puntata di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7Cervelli, trasmesso in contemporanea su Umbria TV, TRG, Radio Onda Libera e il nostro sito Corriere dell'Umbria.

Ospite d’eccezione sarà Marco Marzocca. Il noto comico e attore italiano ha raggiunto la notorietà nei primi anni Duemila, nei panni dell’ingenuo poliziotto Ugo Lombardi della serie televisiva “Distretto di polizia”.

A partire dal 2006 è entrato a far parte del cast di Zelig, dove ha interpretato Ariel, il collaboratore domestico filippino di Claudio Bisio. Co-protagonista dal 2014 al 2018 della fiction "Una pallottola nel cuore" al fianco del compianto Gigi Proietti, Marco Marzocca è considerato uno dei migliori caratteristi italiani.

Nel corso della seconda puntata del programma scopriremo, inoltre, come è andata a finire con il simpatico legnaiolo che è stato protagonista di uno scherzo non proprio ben riuscito nella puntata di mercoledì 25 novembre. Tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione, possono contattare il numero 351 9344354.

