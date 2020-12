Terni, minacce di morte alla convivente: denunciato un 24enne dai carabinieri

L'allarme è stato dato dai familiari della giovane donna. L'uomo è scappato ma è stato rintracciato dai militari alcune ore dopo

01 dicembre 2020 a

a

a

Ha litigato furiosamente con la convivente, che lo ha reso padre di un bimbo da pochi mesi, se ne è andato di casa, ma poi è tornato ancor più furibondo e ha minacciato di morte la giovane donna. A quel punto i familiari della ragazza hanno chiamato i carabinieri del comando provinciale di Terni, che sono intervenuti sul posto, anche se nel frattempo il fidanzato – un 24enne incensurato – si era allontanato, ma è stato rintracciato e denunciato.

L’episodio è avvenuto a Terni nella serata di lunedì 30 novembre 2020. A dare l’allarme è stata la madre della ragazza, visto che il convivente della figlia si era ripresentato a casa, intorno alle 23, rivolgendole pesantissime minacce. Quando è arrivata una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri il 24enne è fuggito nei campi circostanti, per poi essere rintracciato verso le 2 sempre nei pressi dell’abitazione della donna.

E’ così scattata la denuncia per le minacce, indirizzate alla fidanzata anche tramite messaggi telefonici. I carabinieri hanno inoltre ritirato cautelativamente i fucili da caccia che il giovane teneva nell’abitazione dei suoi genitori. E’ stato anche sanzionato per la violazione della normativa anti Covid in vigore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.