Terni: postazione per i tamponi pit stop dell'Usl Umbria 2, allestito un tendone dall'Esercito

Nella sola giornata di lunedì 30 novembre sono stati eseguiti circa 350 tamponi rinofaringei

01 dicembre 2020 a

a

a

Una tendostruttura di circa 200 metri quadri è stata allestita dai militari del Centro di selezione e reclutamento dell’Esercito, che ha sede nella caserma “Gonzaga” di Foligno, nella nuova postazione “drive in” che l’Usl Umbria 2 ha realizzato a Terni in viale Bramante dove, ogni giorno, si effettuano centinaia di tamponi alla popolazione. L’obiettivo della struttura è quello di ottimizzare le operazioni e fornire una protezione ai sanitari con l’arrivo della stagione fredda.

Il contingente dell’Esercito – fa sapere l’azienda sanitaria - ha realizzato a tempo di record una postazione mobile utile per rafforzare ulteriormente la logistica e per l’organizzazione delle attività. Nella serata di domenica 29 novembre si sono conclusi i lavori, seguiti con attenzione dal direttore del distretto di Terni della Usl Umbria 2, Stefano Federici, e già dalla mattina di lunedì 30 novembre 2020 la nuova struttura era pronta ad ospitare lo staff dell’azienda sanitaria che ha eseguito, fino al tardo pomeriggio, circa 350 tamponi rinofaringei.

Sempre a quanto reso noto dall’Usl Umbria 2, al lavoro degli operatori dell’azienda sanitaria e dell’Esercito si affianca “la preziosa attività dei volontari dell’Anpas e del personale dell’amministrazione comunale di Terni, protezione civile e polizia municipale, che consente uno svolgimento rapido dei test con tempi di attesa decisamente ridotti in considerazione dell’alto numero di controlli effettuati”.

Ai 350 tamponi eseguiti quotidianamente dal distretto di Terni nella postazione tamponi “drive through” dal lunedì al sabato con orario 8.30 - 18.30, si aggiungono oltre 150 tamponi di controllo e di guarigione eseguiti negli ambulatori e a domicilio dal personale infermieristico e dalle Usca del distretto di Terni, le unità speciali di continuità assistenziale, recentemente potenziate dalla direzione strategica aziendale.

L'accesso alle postazioni “drive in” non è diretto ma avviene su prenotazione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o dei servizi. Il personale preposto della Usl Umbria 2 contatta quindi telefonicamente gli utenti per fornire tutte le indicazioni utili per l'esecuzione del tampone nasofaringeo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.