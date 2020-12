Narni, ultimo saluto a Simone Caputo, morto di Covid a 44 anni. Il gruppo sbandieratori organizzerà un evento in suo nome

Ancora ricoverata in terapia intensiva la mamma. Messaggi di cordoglio arrivati da tutta Italia

Il Covid 19 l'ha portato via dai familiari e dalla comunità di Narni, in provincia di Terni, e lo stesso maledetto virus non consentirà ai parenti, agli amici, a tutti i contradaioli della Corsa all'Anello e al gruppo Sbandieratori città di Narni di dargli l'estremo saluto.

Martedì 1° dicembre 2020, alle 11, la salma di Simone Caputo, il narnese 44enne scomparso nella giornata di domenica 29 novembre 2020, verrà tumulata alla presenza di pochissimi familiari e con un picchetto ridottissimo dei suoi compagni di bandiera. Ci sarà il porta stendardo, infatti, a presenziare la minima cerimonia che il papà Orazio ha richiesto con la presenza del parroco di Narni, don Sergio Rossini.

Il feretro verrà benedetto al cimitero dello Scalo cittadino e, sempre i suoi amici apporranno sulla bara una bandiera del gruppo di cui per tanti anni ha fatto parte all'interno del Terziere Fraporta, e che ora accompagnerà per sempre uno dei membri storici della Corsa all'Anello.

E sempre il Coronavirus ha impedito al gruppo più folcloristico e creativo della città, di poter dare sfogo a tutto il dolore e alla rabbia per la perdita di Simone. Così, nei prossimi giorni, e quando le nuove regole lo renderanno possibile, il gruppo che da poco ha rinnovato le sue cariche, progetterà qualche iniziativa per ricordare l'amico scomparso. Forse un evento all'interno del Tempo delle Bandiere, un festival organizzato negli ultimi anni in memoria anche di Marco Francioli, altro membro del gruppo scomparso troppo prematuramente. Tutto ancora da decidere, quindi, ma la risposta sarà senz'altro importante, spettacolare e allo stesso tempo commovente.

Intanto Simone Caputo ha compiuto l’ultima impresa: la pagina Facebook degli Sbandieratori è letteralmente impazzita. Gli amministratori segnalano cifre da capogiro. In serata il saluto allo sbandieratore scomparso aveva raggiunto quota 254 likes, 129 commenti e 51 condivisioni ma avrà ormai raggiunto 16-17mila persone sul popolare social. Che tradotto vuol dire affetto, amore e dolore per la storia di un ragazzo amato e coccolato da tutta la città in tutta la sua vita. Per lui sono arrivati anche i saluti da tutti i migliori gruppi sbandieratori d'Italia, dagli amici de L'Aquila a quelli di Firenze e così via.

Ore di apprensione, ora, per la mamma Marta, anche lei in terapia intensiva da tanti giorni col Covid 19 che, invece, papà Orazio ha debellato.

