Perugia, albero di Natale di 18 metri in piazza IV Novembre. Oggi l'accensione

Dopo le luminarie nelle vie, a Perugia è stato montato il grande albero di 18 metri in piazza IV Novembre. E si spera che presto saranno tolte le transenne intorno alle scalinate di palazzo dei Priori e del duomo se, ovviamente, i dati dei contagi continueranno a migliorare. L’accensione del grande albero, tra i simboli delle feste della città, è prevista per oggi primo dicembre e presto entrerà in funzione anche la diffusione della musica con la selezione di brani a cura di Umbria Jazz. Sempre in cantiere la radio di Babbo Natale, trasmetterà musica e parole da piazza della Repubblica a cura di Mascheradio.

