Cuochi d'Italia All Stars, c'è l'Umbria con Rosita Merli di Gubbio: sfida alla Puglia per un posto in semifinale

Martedì sera 1 dicembre Rosita Merli torna in televisione, alle 19.30 su Tv8, per la quarta fase del torneo All Stars del cooking show riservato ai vincitori di Cuochi d’Italia e condotto dallo chef toscano Cristiano Tomei. Prodotto da Banijay Italia, ha come premio finale 10 mila euro in gettoni d’oro, ma soprattutto il titolo di campione dei campioni All Stars di Cuochi d’Italia. La cuoca di Gubbio, titolare del ristorante Osteria del Bottaccione, difenderà i colori della cucina umbra.

Cuochi d'Italia All Stars, Rosita Merli di Gubbio conquista i quarti di finale: la cuoca delizia con fegato e piedino di maiale

A contenderle il titolo di miglior cuoco regionale questa volta ci sarà la Puglia con Felice Sette. Dopo aver sbaragliato il campo vincendo due stelline contro Trentino e Veneto, Rosita è arrivata ai quarti di finale della competizione ed è intenzionata a non mollare. E intanto continua a creare piatti. L’ultimo è il Tortone di Rosita al tartufo.

