Terni, incidente in via Proietti Divi: cinghiale in mezzo alla strada, auto lo travolge e lo uccide

30 novembre 2020

Ennesimo incidente a Terni causato da un cinghiale finito in mezzo alla strada, con un’auto che se lo trova di fronte e non riesce ad evitarlo. Stavolta è successo nel tardo pomeriggio di lunedì 30 novembre 2020 in via Proietti Divi, dove sorge anche la caserma dei vigili del fuoco.

Per fortuna non si sono fatti male gli occupanti della macchina - una coppia con un ragazzo minorenne - mentre il cinghiale è morto nell’impatto. Secondo i primi accertamenti della polizia locale, sul posto per i rilievi di legge, l’animale è sbucato all’improvviso davanti alla Bmw condotta da un ternano che non ha potuto evitare di travolgerlo. L’auto ha riportato danni nella parte anteriore, illesi, come detto, gli occupanti del veicolo. Il 18 settembre 2020, ad Acquasparta, un dipendente comunale aveva perso la vita dopo l’impatto della sua auto proprio con un cinghiale.

