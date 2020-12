Covid, nelle scuole dell'Umbria il tasso di contagio più alto d'Italia

Alessandro Antonini 01 dicembre 2020 a

Sono le scuole umbre quelle a più alta incidenza di contagio in rapporto alla popolazione. La nostra regione è in cima alla classifica nazionale con 2.296 positivi in 38 comuni, considerando elementari, medie e superiori.

E’ quanto emerge dai dati aggiornati al 31 ottobre forniti dal Miur a Wired.it, pubblicati il giorno stesso in cui in cui in regione tornano in classe oltre sette mila studenti delle prime medie. L’Umbria si colloca in prima posizione tra le regioni italiane per incidenza di infetti nelle scuole: 202 casi ogni 10 mila tra docenti e studenti. La seconda regione in classifica, il Piemonte, è staccata di molto: è a 131,9. Wired ha anche calcolato l’incidenza sulla popolazione in generale. In Umbria siamo a 91,85 casi ogni 10 mila residenti. Ne esce l’indicatore di gravità ossia il rapporto tra i due fattori (incidenza su scuole e sulla popolazione) pari a 2,199 per l’Umbria, superata in questo conteggio da Sardegna (2,410), Calabria (2,786), Molise (3,250) e Basilicata (2,291). Se questo dato è maggiore di 1, è più alta l’incidenza nelle scuole, se è minore, invece, è più elevata all’esterno.

I dati sono stati forniti dal ministero dell’Istruzione a Wired dopo che quest’ultimo ha fatto richiesta attraverso un Foia (freedom of information act) il 30 ottobre scorso. Sono dettagliati su base comunale e riguardano 2.546 comuni sugli oltre 6.700 sul cui territorio ha sede una scuola. In Umbria sono 38. I numeri arrivano dai questionari settimanali che i dirigenti dei rispettivi istituti sono obbligati a completare e a inviare al ministero competente.

Dalla Regione Umbria e dall’Ufficio scolastico regionale è stato a più riprese specificato che il contagio non si è propagato in classe ma nelle occasioni di contatto esterne, prima e dopo la campanella: trasporti scolastici e assembramenti fuori dagli istituti i principali indiziati. Senonché è un fatto che la curva dei contagi nel cuore verde ha iniziato l’ascesa esponenziale due settimane dopo l’avvio delle lezioni datato 14 settembre. Dal 1 ottobre al 15 dello stesso mese si è passati da 2.500 casi positivi totali in regione a 4.012. Arrivando a 9.696 il 30 ottobre.

L’alto tasso di positivi nelle scuole umbre ha indotto la governatrice, Donatella Tesei, a chiudere tutte le medie e le superiori, a partire dal 3 novembre (ordinanza del 30 ottobre). La didattica a distanza è stata applicata in anticipo rispetto alle limitazioni nazionali. E lo stop per le tre classi delle medie è rimasto fino al 29 novembre, nonostante non sia previsto per le zone gialle e arancioni (qual è l’Umbria).

Solo da ieri l’Umbria ha allentato le restrizioni, ammettendo la didattica in presenza per le prime medie: la stessa regola che vale in ambito scolastico per le zone rosse. L’escalation dei contagi nel mondo della scuola in Umbria, nella prima fase della seconda ondata, è stata messa nero su bianco da Palazzo Donini nella citata ordinanza del 30 ottobre.

Viene certificato che “nel corso dell’ultima settimana (23-30 ottobre) si è assistito ad un quasi raddoppio percentuale dei casi di contagio nel mondo della scuola e che dall’inizio dell’anno scolastico sono stati posti in quarantena oltre 13.000 persone tra insegnanti e studenti”. Secondo gli esperti della Regione nell’atto firmato da Tesei “il numero dei casi rilevati in ambito scolastico rappresenta altrettanti potenziali cluster familiari o comunitari, oltre a generare un elevatissimo carico di lavoro per le attività di contact tracing territoriale e per i laboratori di analisi”.

Intanto scatta la didattica a distanza per gli alunni della primaria di Cartiere sino al 7 dicembre compreso. Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco, Massimiliano Presciutti, dopo che si sono verificati quattro casi di positività tra gli alunni.

