Andrea Paris, il vincitore di Tu si que vales: la pioggia di complimenti, la telefonata alla compagna e la gioia | Video

La prima telefonata dopo la vittoria a Tu si que vales, il talent di Canale 5? Andrea Paris, il mago e attore di Foligno, l'ha fatta alla compagna Barbara. E' stato lui stesso a svelarlo in una intervista al Messaggero, in cui ha detto che dopo una comprensibile gioia lei le ha chiesto se passando per Roma le poteva fare una commissione. "Anche questa è magia", scherza Paris. Intanto sui social ha fatto incetta di complimenti.

Andrea Paris e Il Lonfo: quando nel 2016 il video con la figlia Maddy diventò virale

Centinaia e centinaia gli utenti che hanno voluto esaltare il suo successo, considerato meritato. Subito dopo la proclamazione Paris aveva dichiarato: "Sono emozionatissimo, non pensavo minimamente di vincere. E' stato un fulmine a ciel sereno perché ero l'unico italiano tra artisti di calibro mondiale. Sono rimasto senza parole, senza fiato...".

