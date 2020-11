Uomini e donne, Antonio si dichiara a Sophie: "Mi fai impazzire". Ma lei lo avvisa: "Smetti di fare il marito geloso" | Video

30 novembre 2020 a

Spazio anche a Sophie Codegoni nella puntata di Uomini e donne di lunedì 30 novembre su Canale5. La giovane tronista infatti è alle prese con i corteggiatori Antonio, Matteo e Giorgio. Ma è il primo in questa puntata ad avere il ruolo di protagonista, per via di un chiarimento da fare con la stessa Sophie dopo l'invio da parte della ragazza di un messaggio per errore ad Antonio, in realtà indirizzato a Matteo. Il video qui sotto è ripreso da wittytv.

Discussione tra Antonio e Sophie in studio

Qui Antonio non ci ha visto più e i due hanno discusso anche in maniera pesante. In studio tuttavia - dopo qualche scintilla anche tra i corteggiatori - c'è stato un riavvicinamento tra lo stesso Antonio e la Codegoni. "Maria, a me Sophie fa impazzire", ha affermato rivolgendosi alla De Filippi. "Piace anche a me - ha risposto lei - purché la smetta di fare il marito geloso".

