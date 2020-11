Il segreto, anticipazioni puntata oggi 30 novembre. Francisca vuole far smettere di soffrire Raimundo

30 novembre 2020 a

a

a

Oggi in tv, su Canale 5, nuovo appuntamento con la soap Il Segreto. Come al solito inizio alle ore 16.20. Cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa accadrà? Rosa arriva addirittura a pensare di uccidere il padre, confusa da donna Isabel: si è convinta che sia lui la causa di tutti i suoi problemi. Viene però interrotta mentre sta per sparare e lei rivolge la pistola prima contro se stessa, poi contro donna Isabel. Intanto Damian è sfuggito all'arresto e ora vuole vendicarsi di Marias. Così come Alicia, infuriata perché è stata fatta passare come una spia, dà rifugio proprio a Damian. Le condizioni di Raimundo spingono Francisca a chiedere a Mauricio di aiutarla a porre fine alla sua vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.