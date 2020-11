Covid in Umbria, altri 68 contagi e 13 morti in un giorno. Aumentano ancora i ricoveri, stabili le terapie intensive

30 novembre 2020 a

a

a

Sono 68 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore in base all'aggiornamento del 30 novembre della Regione Umbria. I tamponi effettuati nello stesso lasso di tempo sono stati 480. Un dato ben oltre sotto la media settimanale: come ogni lunedì sconta lo stop dei tamponi drive in e del testing indirizzato dal tracciamento. Vengono cioè classificati solo i tamponi effettuati nelle strutture ospedaliere per i soggetti che presentano sintomi: da qui il tasso di positività (14,1%) più alto della media degli ultimi giorni. Sono 13 i morti: la quota dei decessi arriva a 407 dall'inizio della pandemia. Sono stati 263 i nuovi guariti: anche qui si sconta lo stop dei tamponi per la fine della quarantena. Arrivano a 91.008 i soggetti usciti dall'isolamento. Crescono ancora i ricoveri: +11 in un giorno. Sono a 432. Resta invariato il dato delle terapie intensive Covid: 65 posti letto occupati.

