Edoardo Ceccarani, il ricordo dei familiari nel giorno del suo compleanno

30 novembre 2020 a

Un’iniziativa a favore degli altri per ricordare Edoardo Ceccarani nel giorno del suo compleanno, il 3 dicembre. A organizzarla la famiglia del trentenne morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto il 24 settembre lungo la statale 318 all’altezza di Valfabbrica, il suo paese. “Un regalo per Dodo” vuole essere un omaggio al modo di essere del ragazzo. “Nel giorno del suo compleanno, il 3 dicembre, vogliamo festeggiare compiendo un gesto di bontà - spiegano i familiari - Per questo volevamo invitare gli amici, chi lo conosceva e chiunque volesse fare del bene, ad aiutare gli altri. Come meglio crede e ovunque si trovi. Aiutando associazioni o compiendo gesti concreti per l’ambiente, gli animali, le famiglie, i bambini e gli anziani. Visto l’amore di Dodo per gli animali abbiamo pensato di donare cibo per cani o per gatti, della candeggina o portare a spasso i cani dei rifugi. Chi volesse, nella giornata di giovedì 3, può lasciare crocchette per cani, cibo per gatti e candeggina negli uffici dell’agenzia immobiliare Tecnocasa in piazza Martiri a Gualdo Tadino o a Valfabbrica dove troverete uno scatolone sotto al portico di casa, in via Marconi. Penseremo poi noi a farlo avere alle associazioni". I familiari aprono anche a libere iniziative di amici e conoscenti: "Questa è solo un’idea, ma per rispettare il suo spirito - si legge in una lettera - vogliamo che ognuno si senta libero di compiere il gesto che preferisce in autonomia e anonimato. Un grazie di cuore a chiunque vorrà partecipare”.

