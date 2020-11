San Gemini, in giro di notte con la droga in tasca: una denuncia e tre sanzioni dei carabinieri

30 novembre 2020 a

In giro con la droga in tasca e per giunta dopo le 22, quindi anche in violazione delle normative per prevenire i contagi. E’ per questo che sono scattate una denuncia e tre sanzioni amministrative da parte dei carabinieri nei confronti di tre giovani sorpresi a San Gemini, in provincia di Terni.

I provvedimenti sono stati presi dopo che nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020 i militari del comando stazione carabinieri della località delle acque minerali hanno effettuato un controllo su strada di un’autovettura, condotta da un giovane moldavo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine. A bordo della macchina c’erano anche altri due coetanei, un altro moldavo e uno italiano, anch’essi già noti alle forze di polizia, tutti residenti ad Orvieto.

L’atteggiamento dei tre ha insospettito i militari che hanno così deciso di effettuare una perquisizione del veicolo, estesa successivamente alle tre persone. Il giovane italiano è stato così trovato in possesso di 16 grammi di hashish e di un bilancino elettronico di precisione nascosti nel giubbotto, motivo per il quale il ragazzo è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Tutti gli occupanti del mezzo sono stati inoltre sanzionati per la violazione delle normative in materia di contenimento della diffusione del Covid, trovandosi fuori dal Comune di residenza senza un giustificato motivo. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

