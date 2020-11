Maxi truffa sulla vendita di 282 auto: 31 denunce, Iva evasa per due milioni

30 novembre 2020 a

Frode milionaria sulla compravendita di 282 auto importate dalla Germania. I militari della guardia di finanza della compagnia di Foligno hanno denunciato 31 persone - che dovranno rispondere dei reati di truffa aggravata, falsità ideologica e utilizzo di fatture false per un ammontare di 9 milioni di euro - coinvolte in un giro basato sull’utilizzo di due “cartiere” (società di fatto inesistenti, il cui scopo principale è emettere fatture false al fine di consentire evasione e frodi fiscali) con sede legale nel comprensorio folignate. Le auto, infatti, venivano sottoposte a una serie di cessioni fittizie tra le varie cartiere, in modo da rendere più difficile la ricostruzione contabile dei vari passaggi, per poi essere vendute al consumatore finale senza che fosse mai avvenuto il previsto versamento dell’Iva.

