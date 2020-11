Terni, commerciante di 58 anni trovato morto nel suo negozio in centro. Indaga la polizia

30 novembre 2020 a

A Terni un commerciante di 58 anni è stato trovato morto domenica 29 novembre all’interno del suo negozio di cornici in via Corona. Sono stati i suoi familiari a dare l’allarme visto che non riuscivano a mettersi in contatto con lui e il cellulare squillava sempre a vuoto. Le indagini sono condotte dalla squadra volante che ha eseguito un sopralluogo nello storico esercizio commerciale del centro insieme alla scientifica. All’arrivo dei soccorritori del 118 il cuore del 58enne ternano aveva ormai cessato di battere. Inutili i soccorsi mentre la salma è stata trasportata all’obitorio dell’azienda ospedaliera di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul corpo senza vita dell’uomo non sono stati trovati segni di violenza e neppure segni di effrazione nel locale. Con ogni probabilità la morte è stata causata da un malore fatale anche se le indagini sono ancora in corso.

