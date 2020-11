Gualtiero Bassetti, il Covid è alle spalle: prima messa celebrata. In settimana il rientro a Perugia

29 novembre 2020 a

Prima messa per il cardinale Gualtiero Bassetti dopo aver contratto il Covid. Proprio domenica 29 novembre il presidente della Cei, ricoverato al Gemelli di Roma per la riabilitazione post Coronavirus, ha presieduto la celebrazione liturgica nella sua camera alla presenza di medici e infermieri.

Bassetti negativo al tampone dal Gemelli ringrazia i sanitari e chi ha pregato per lui

Grande gioia per il porporato che dal 31 ottobre non celebrava più messa. Notizie confortanti anche sul rientro a Perugia previsto quasi sicuramente in questa settimana. Insomma, per Bassetti un lento ritorno alla normalità dopo un periodo difficile, nel corso del quale anche Papa Francesco si aggiornava quotidianamente sulle sue condizioni di salute.

