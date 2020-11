Perugia, cane si infila nella tana dell'istrice: lo salvano i vigili del fuoco

29 novembre 2020 a

Un cane da caccia è stato salvato oggi pomeriggio dai vigili del fuoco. Il cane infatti si era infilato nella tana di un istrice. Il proprietario, non riuscendo in alcun modo a tirarlo fuori, ha quindi deciso di chiedere aiuto ai vigili del fuoco. Per consentire l'individuazione esatta del cane è intervenuta una squadra dalla centrale operativa del comando dei caschi rossi con la telecamera comandata da remoto. La squadra di corso Cavour che è intervenuta ha scavato fino a che è arrivata alla tana in cui il piccolo si era infilato. Il cane è stato quindi estratto e messo in salvo. Addosso aveva degli aculei di istrice e verrà visitato da un veterinario.

