Narni, sbandieratore ucciso dal Covid a 45 anni. Ricoverati in ospedale anche i genitori

Ha lottato come un leone per giorni dopo essere stato contagiato dal Covid-19 che ha aggravato la sua situazione di salute già critica, ma nella giornata di domenica 29 novembre, non ce l’ha fatta. Simone Caputo, narnese doc, sbandieratore e fraportano altrettanto verace, è morto a 45 anni lasciando un grande vuoto nella comunità della Corsa all’Anello di Narni. Ha trascorso giorni durissimi in terapia intensiva. E anche il padre Orazio e la madre Marta sono stati colpiti dal Coronavirus: il primo ne è uscito riportando pesanti strascichi dopo essersi negativizzato, la seconda è ancora in terapia intensiva e lotta tuttora duramente anche se pare stia rispondendo alle cure lunghe e complicate. Cordoglio per la scomparsa di Simone Caputo è stato espresso dai terzieri narnesi e dal sindaco, Francesco De Rebotti.

