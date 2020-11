Umbria, risalgono i ricoverati ma i guariti sono più dei nuovi positivi. Anche oggi 5 decessi

29 novembre 2020 a

Il bollettino dei dati Covid di domenica 29 novembre parla di 310 nuovi positivi su 3.232 tamponi, ovvero una incidenza del 9,6% di positivi. Quindi in leggero rialzo rispetto ai giorni precedenti quando c'erano stati anche più tamponi analizzati. Accanto ai nuovi positivi vanno registrati 510 guariti che contiene il numero di attualmente positivi a 8.443. Insieme alla lieve risalita dell'incidenza percentuale dei positivi sale di nuovo anche la cifra dei ricoverati: ieri infatti il saldo dei degenti registrava cinque persone in più, 4421, di cui una in terapia intensiva con 65 persone ricoverate. Purtroppo vanno registrati anche ulteriori 5 decessi che portano la triste conta delle vittime del Covid a 394.

