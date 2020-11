Stroncone, incendio in tabaccheria del centro storico. I carabinieri sulle tracce di un'auto in fuga

Antonio Mosca 29 novembre 2020 a

Un incendio si è sviluppato nel corso della notte di sabato 28 novembre presso una tabaccheria di piazza San Giovanni, a Stroncone. I militari del locale comando stazione sono intervenuti sul posto mentre altre autoradio dei carabinieri venivano inviate in zona per le ricerche di una vettura di colore chiaro che alcuni passanti avevano notato sostare in piazza San Giovanni poco prima del fatto. Il principio di incendio, che coinvolgeva la porta dell’esercizio commerciale posto all’interno del piccolo borgo medievale ed alcune riviste rimaste appese all’esterno, è stato spento da alcune persone arrivate prima dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il locale. Le indagini dei carabinieri di Stroncone e del comando compagnia di Terni sono tuttora in corso e procedono a 360 gradi..

